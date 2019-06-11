Турецких пилотов в США отстранили от полетов на F-35

Официальный представитель Пентагона рассказал о том, что пилоты, прибывшие из Турции на военно-воздушную базу "Люк", расположенную в штате Аризона, были отстранены от полетов на истребителях пятого поколения F-35.

До этого руководитель Пентагона Патрик Шанахан рассказал об уведомлении, которое было отправлено главе турецкого оборонного ведомства Хулуси Акару. По словам Шанахана, в нем говорилось о том, что турецкие пилоты, которые проходят обучение на F-35, должны покинуть территорию Соединенных Штатов Америки до 31 июля.

Стоит отметить, что такое решение приняли из-за дипломатического конфликта, который начался из-за сделки Турции и России о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Напомним, что турецкий президент Тайип Эрдоган обращался к главе США Дональду Трампу с предложением о создании совместной рабочей группы по С-400. Кроме того, Анкара уже говорила о том, что сделка с Москвой состоится, и США не смогут повлиять на это решение.

Ранее сообщалось о том, что Турция ожидает первые российские комплексы ПВО уже в июле этого года. Кроме того, турецкие военнослужащие уже прибыли в Россию, где их будут обучать эффективной работе с ЗРК С-400.

В США, тем временем, говорят о несовместимости российских комплексов со стандартами НАТО. Вашингтон угрожает Турции введением санкций и "мощным ударом Североатлантического альянса", однако турецкие власти заявили, что "не пойдут на поводу у Соединенных Штатов".

Фото: Pravda.Ru

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