Официальный представитель Пентагона рассказал о том, что пилоты, прибывшие из Турции на военно-воздушную базу "Люк", расположенную в штате Аризона, были отстранены от полетов на истребителях пятого поколения F-35.
До этого руководитель Пентагона Патрик Шанахан рассказал об уведомлении, которое было отправлено главе турецкого оборонного ведомства Хулуси Акару. По словам Шанахана, в нем говорилось о том, что турецкие пилоты, которые проходят обучение на F-35, должны покинуть территорию Соединенных Штатов Америки до 31 июля.
Стоит отметить, что такое решение приняли из-за дипломатического конфликта, который начался из-за сделки Турции и России о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Напомним, что турецкий президент Тайип Эрдоган обращался к главе США Дональду Трампу с предложением о создании совместной рабочей группы по С-400. Кроме того, Анкара уже говорила о том, что сделка с Москвой состоится, и США не смогут повлиять на это решение.
Ранее сообщалось о том, что Турция ожидает первые российские комплексы ПВО уже в июле этого года. Кроме того, турецкие военнослужащие уже прибыли в Россию, где их будут обучать эффективной работе с ЗРК С-400.
В США, тем временем, говорят о несовместимости российских комплексов со стандартами НАТО. Вашингтон угрожает Турции введением санкций и "мощным ударом Североатлантического альянса", однако турецкие власти заявили, что "не пойдут на поводу у Соединенных Штатов".
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Турция отказалась менять С-400 на американский Patriot
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.