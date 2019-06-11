По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки должны на уровне высшего руководства заявить, что ядерный конфликт недопустим.
Политик считает, что подобное заявление способно успокоить другие государства. По его мнению, в ядерной войне не может быть победителя, а значит нельзя допустить ее начала. Также Лавров отметил, что главы США и Советского Союза ранее дважды выступали с таким заявлением.
Кроме того, руководитель российского МИД подчеркнул, что такое предложение уже отправлено в Вашингтон, где находится на рассмотрении уже некоторое время.
Напомним, что ранее генерал-лейтенант сухопутных войск США Роберт Эшли заявил, что Россия проводит испытания ядерных зарядов малой мощности. По его словам, Россия нарушает ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Однако сам Эшли напомнил, что власти США не ратифицировали данное соглашение.
Стоит отметить, что на прямые вопросы о том, почему США решили обвинить Россию в нарушении ДВЗЯИ и какие этому есть доказательства, Эшли отвечать не стал.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне
Шойгу пообещал ядерный "Гром" в 2019 году
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.