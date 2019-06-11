Лавров: США и Россия должны заявить о недопустимости ядерной войны

По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки должны на уровне высшего руководства заявить, что ядерный конфликт недопустим.

Политик считает, что подобное заявление способно успокоить другие государства. По его мнению, в ядерной войне не может быть победителя, а значит нельзя допустить ее начала. Также Лавров отметил, что главы США и Советского Союза ранее дважды выступали с таким заявлением.

Кроме того, руководитель российского МИД подчеркнул, что такое предложение уже отправлено в Вашингтон, где находится на рассмотрении уже некоторое время.

Напомним, что ранее генерал-лейтенант сухопутных войск США Роберт Эшли заявил, что Россия проводит испытания ядерных зарядов малой мощности. По его словам, Россия нарушает ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Однако сам Эшли напомнил, что власти США не ратифицировали данное соглашение.

Стоит отметить, что на прямые вопросы о том, почему США решили обвинить Россию в нарушении ДВЗЯИ и какие этому есть доказательства, Эшли отвечать не стал.

Фото: Pravda.Ru

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