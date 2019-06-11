Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования спецкора "Медузы" Ивана Голунова. По словам главы МВД, обвинению не удалось представить достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить участие Голунова в совершенных преступлениях.