Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования спецкора "Медузы" Ивана Голунова. По словам главы МВД, обвинению не удалось представить достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить участие Голунова в совершенных преступлениях.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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