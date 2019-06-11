МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова

Уголовное дело в отношении специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.



Пока Иван Голунов под арестом, начатое им расследование продолжается / Новости от 10.06.2019 20:11

По словам министра, журналист будет освобожден из-под домашнего ареста до конца вторника, 11 июня. Решение о прекращении уголовного преследования было принято по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. При обыске в рюкзаке журналиста обнаружили свертки в мефедроном. Позднее, в его квартире полицейские нашли еще несколько пакетов.

Эксперты не нашли отпечатков пальцев Голунова ни на одном предмете, изъятом оперативниками. Смывы с ладоней и ногтей также не обнаружили следы запрещенных веществ. Проведенный позднее тест на наркотики показал отрицательный результат.

Читайте также: Чем опасно "дело Ивана Голунова"

Иван Голунов: "Я никогда не употреблял наркотики"