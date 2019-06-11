Уголовное дело в отношении специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
По словам министра, журналист будет освобожден из-под домашнего ареста до конца вторника, 11 июня. Решение о прекращении уголовного преследования было принято по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.
Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. При обыске в рюкзаке журналиста обнаружили свертки в мефедроном. Позднее, в его квартире полицейские нашли еще несколько пакетов.
Эксперты не нашли отпечатков пальцев Голунова ни на одном предмете, изъятом оперативниками. Смывы с ладоней и ногтей также не обнаружили следы запрещенных веществ. Проведенный позднее тест на наркотики показал отрицательный результат.
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