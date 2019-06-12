Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не располагает информацией о причастности сотрудников спецслужб к делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков в крупном размере.
"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты", - передает его слова агентство ТАСС.
Накануне глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела против журналиста. Такое решение было принято после проведения экспертиз из-за недоказанности участия Голунова в преступлении. Журналиста освободили из-под домашнего ареста и сняли все обвинения.
Глава МВД также намерен ходатайствовать перед президентом об увольнении со своих должностей начальника ГУ МВД по ЗАО и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Следственный комитет проверяет обстоятельства возбуждения дела против Голунова.
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