США на деньги Варшавы разместят в Польше эскадрилью своих беспилотников

Соединенные Штаты Америки разместят на территории Польши эскадрильи американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.



Польша на все готова ради США

Об этом говорится в подписанной вчера президентом США Дональдом Трампом и главой Польши Анджеем Дудой декларации о сотрудничестве в сфере обороны.

Согласно предоставленной информации, все сопутствующие размещению эскадрильи расходы возьмет на себя Варшава.

Американская же сторона, отметим, пообещала "делиться информацией, полученной в результате деятельности этой эскадрильи, когда это будет уместно, для обеспечения наших задач в сфере обороны".