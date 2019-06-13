Соединенные Штаты Америки разместят на территории Польши эскадрильи американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.
Об этом говорится в подписанной вчера президентом США Дональдом Трампом и главой Польши Анджеем Дудой декларации о сотрудничестве в сфере обороны.
Согласно предоставленной информации, все сопутствующие размещению эскадрильи расходы возьмет на себя Варшава.
Американская же сторона, отметим, пообещала "делиться информацией, полученной в результате деятельности этой эскадрильи, когда это будет уместно, для обеспечения наших задач в сфере обороны".
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