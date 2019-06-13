Пилоты ВМС США все чаще наблюдают НЛО

За прошедшие несколько лет летчики Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки уже не раз сообщали о том, что наблюдали в небе загадочные летательные аппараты. Отмечается, что неопознанные летающие объекты чаще всего фиксируются там, где дислоцируются американские военные корабли.

Обозреватель из издания Task and Purpose Джефф Шогол говорит о словах экспертов, которые считают, что ни Российская Федерация, ни Китай не в состоянии производить подобные летательные аппараты. Однако подчеркивается, что на вопросы о возможном инопланетном происхождении фиксируемых НЛО военнослужащие американской армии предпочитают не отвечать.

Многие авторитетные СМИ уже не раз писали о том, что летчики ВМС США постоянно сдают доклады о засеченных неопознанных летательных объектах. Кроме того, к этим докладам командование относится вполне серьезно. Известно, что из-за большого числа подобных сообщений принято решение разработать специальную процедуру, призванную фиксировать подобные инциденты.

Сообщается, что последний раз в американских СМИ информация о засеченных НЛО публиковалась в мае этого года. Очевидцы сообщили, что неопознанные летающие объекты не имели двигателей и разгонялись до гиперзвуковых скоростей, поднимаясь на высоту девяти тысяч метров.

Представители ВМС США никак не комментируют произошедшее и отказываются комментировать слова очевидцев. Официальный представитель Военно-морских сил США по вопросам информационной войны Джозеф Грэдишер отметил, что с 2014 года в мире распространились относительно недорогие дроны, и именно с этого момента число сообщений об НЛО значительно возросло. Но, как отмечают представители американских ВВС, это навряд ли могут быть беспилотники большого радиуса действия, принадлежащие России или Китаю.

По словам отставного генерал-майора Джеймса Посса, зафиксированные объекты были довольно небольшими, а дрон, которым можно управлять из Китая или России, должен быть размером с американский БПЛА MQ-9 Reaper. Помимо этого, военнослужащие армии США смогли бы зафиксировать канал связи с летательным аппаратом, если бы он присутствовал.

Автор материала Джефф Шогол решил обратиться к представителям американского оборонного ведомства. Он спросил, возможно ли, что за американскими военными кораблями ведут наблюдение инопланетные силы. Журналист отметил, что в ответ получил лишь молчание и "один долгий пристальный взгляд".

Фото: Pravda.Ru

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