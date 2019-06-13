Пакистанский премьер-министр Имран Хан рассказал о том, что власти Пакистана заинтересованы в покупке вооружений у Российской Федерации. По его словам, на данный момент уже ведется диалог с представителями России по этой теме.
Также политик отметил, что "холодная война завершилась", и Пакистан больше не имеет тесных связей с Соединенными Штатами Америки. Кроме того, по словам Хана, пакистанское правительство больше старается вкладываться в развитие экономической отрасли, чем в закупку вооружений.
Премьер-министр заявил, что Исламабад, помимо всего прочего, желает снизить уровень напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией, и сделать упор на "человеческое развитие".
Напомним, что в 2014 году между Пакистаном и Россией был заключен договор о сотрудничестве в оборонной отрасли. На сегодняшний день российская сторона поставила в пакистанскую армию несколько боевых вертолетов Ми-35. А два года назад правительство Пакистана сделало заявление о том, что вооруженные силы страны заинтересованы в покупке у России танков Т-90, систем противовоздушной обороны и различного электронного оборудования.
Фото: Pravda. Ru
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