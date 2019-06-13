Воздушно-космические силы России организовали атаку на позиции боевиков, находящихся в Идлибе. Отмечается, что всего было нанесено четыре бомбовых удара.
Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что в результате атаки удалось уничтожить крупные скопления террористов, а также ликвидировать артиллерийские расчеты, которые периодически обстреливали наблюдательный пункт, находящийся под контролем Турции.
Сообщается, что координаты российским военным передали из Анкары. Турецкое правительство пошло на такой шаг сразу после того, как террористы, являющиеся союзниками группировки «Джебхат ан-Нусра»*, открыли огонь из артиллерии по турецкому наблюдательному посту. Стоит отметить, что в тот момент действовал режим прекращения огня.
Командование вооруженных сил Турции обратилось с просьбой к российскому Центру примирения. Турецкая сторона попросила Россию содействовать в защите своих военных и организации атаки на позиции террористов.
Напомним, что до сих пор бойцам сирийской армии не удалось отбить Идлиб у боевиков. Ранее ситуация довольно сильно обострилась, из-за чего руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что террористы могут не ждать пощады.
Фото: Pravda.Ru
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