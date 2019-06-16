Британия отправит в Персидский залив спецназовцев для охраны своих судов

Руководство Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива сотню спецназовцев.



Британские морские пехотинцы будут наблюдать за...

Об этом сообщает ежедневное британское издание The Times.

Задачей спецназовцев станет охрана судов Великобритании в данном регионе.

Местом базирования же солдат станет открытая в Персидском заливе в прошлом году британская военно-морская база в Бахрейне.

Напомним, что в минувший четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Один из судов затонул. На его борту были граждане РФ.

Великобритания обвинила в произошедшем Иран. Российская сторона выступила с предложением раньше времени не винить в случившемся Тегеран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подданные Соединенного Королевства раскритиковали Военно-воздушные силы Великобритании за сопровождение самолетов Российской Федерации над Балтийским морем.

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