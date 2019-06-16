Китайские СМИ: Россия вынудила мир сомневаться в военном превосходстве США

Российская Федерация намного опередила Соединенные Штаты Америки в разработке гиперзвукового оружия.



Ракету «Циркон» можно будет использовать с пусковых установок для «Калибров» / Новости от 20.02.2019 15:19

Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Тем самым, пишут авторы материала, Россия вынудила буквально весь мир сомневаться в военном превосходстве США.

Соединенные Штаты Америки, признает Sohu, начали разрабатывать гиперзвуковое оружие задолго до Российской Федерации — еще в период холодной войны.

Но из-за отсутствия какой-либо реальной угрозы, пишут авторы материала, а также спроса на гиперзвуковые технологии, в США приняли решения свернуть программу по созданию гиперзвукового оружия.

Сегодня же, сообщает Sohu, Россия демонстрируется свои гиперзвуковые ракеты "Авангард" и "Циркон".

США же, хоть и начали разработку оружия подобного толка еще в прошлом веке, обещают продемонстрировать первые его образы лишь через несколько лет.

Отметим, что под гиперзвуковым оружием принято понимать ракеты, способные перемещаться со скоростью значительно большей, нежели скорость звука. Подобная скорость делает гиперзвуковое оружие практически неуязвимым.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest сравнило истребитель США F-15C Eagle и истребитель РФ Су-57.

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