В следующем году ВВС Франции начнут патрулировать воздушное пространство Балтии

Военно-воздушные силы Франции начнут патрулировать воздушное пространство над странами Балтии уже в следующем году.



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Об этом в интервью американскому профильному журналу Aviation Week & Space Technology рассказал глава французских ВВС Филипп Лавинь.

Наряду с поддержкой мер НАТО по заверению в поддержке союзников, объявил специалист, Франция планирует в следующем году помочь выполнять задачи по патрулированию Балтийского региона.

Для этого ВВС Франции разместят свои истребители в Эстонии. Также Париж принял решение проводить в регионе полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и полетов с целью сбора разведывательной информации, рассказал Филипп Лавинь.

Напомним, что под государствами Балтийского региона сегодня принято понимать Данию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию.

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