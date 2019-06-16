Военно-воздушные силы Франции начнут патрулировать воздушное пространство над странами Балтии уже в следующем году.
Об этом в интервью американскому профильному журналу Aviation Week & Space Technology рассказал глава французских ВВС Филипп Лавинь.
Наряду с поддержкой мер НАТО по заверению в поддержке союзников, объявил специалист, Франция планирует в следующем году помочь выполнять задачи по патрулированию Балтийского региона.
Для этого ВВС Франции разместят свои истребители в Эстонии. Также Париж принял решение проводить в регионе полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и полетов с целью сбора разведывательной информации, рассказал Филипп Лавинь.
Напомним, что под государствами Балтийского региона сегодня принято понимать Данию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Германию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сразу тринадцать "новых" государств-членов Европейского союза просят принять в ряды экономического и политического объединения Албанию и Северную Македонию.
Читайте также:
Европейские страны готовят объединение армий.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.