Создание системы ПВО и атомной бомбы сдержало США от нанесения удара по СССР после Великой Отечественной войны.
Об этом заявил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
У Соединенных Штатов Америки, указывает специалист, в то время был накоплен целый арсенал атомного оружия. Вашингтон, отметил Друзин, обсуждал возможность бомбардировок не только Москвы, но и прочих крупных городов Советского Союза.
Руководство СССР к созданию собственной атомной бомбы или же системы противовоздушной обороны относилось одинаково ответственно, считает заместитель генерального директора по научно-техническому развитию концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Решение этих задач сдерживало США от атаки, поясняет Сергей Друзин.
Бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, по мнению эксперта, были лишь актом устрашения. Друзин напомнил, что Соединенные Штаты Америки сами сообщили Советскому Союзу о том, что сбросили на Страну восходящего Солнца атомные бомбы.
Таким образом, отметил Сергей Друзин, США дали СССР понять, с кем ему приходится иметь дело.
Соединенные Штаты Америки были готовы нанести удар и по советским мирным городам, убежден Друзин. Для Вашингтона тогда не существовало каких-либо моральных ограничений, резюмирует он.
Напомним, что Хиросима и Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году. При той атаке в общей сложности погибло около 215 тысяч человек.
Отметим, что бомбардировки двух японских городов являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация, по мнению китайских средств массовой информации, вынудила весь мир усомниться в военном превосходстве Соединенных Штатов Америки.
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