Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что ведомство осведомлено о готовящихся кибератаках в США. По его словам, спецслужбы проводят соответствующую подготовку и уведомляют о возможной опасности коллег.
"Предотвращением кибератак занимаются спецслужбы. Конечно, мы располагаем информацией о планах США атаковать наши объекты инфраструктуры. Мы готовим к этому наши инстанции, проводим соответствующую подготовку", - пояснил Нарышкин.
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