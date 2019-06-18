Служба внешней разведки РФ осведомлена о планирующихся кибератаках США - Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что ведомство осведомлено о готовящихся кибератаках в США. По его словам, спецслужбы проводят соответствующую подготовку и уведомляют о возможной опасности коллег.



WP рассказала о кибератаке спецслужб США на Россию / Новости от 27.02.2019 01:49

"Предотвращением кибератак занимаются спецслужбы. Конечно, мы располагаем информацией о планах США атаковать наши объекты инфраструктуры. Мы готовим к этому наши инстанции, проводим соответствующую подготовку", - пояснил Нарышкин.