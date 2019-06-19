По словам официального представителя российского Министерства обороны, необходимо прекратить дискриминировать выпускников гражданских высших учебных заведений, которым приходится три года ждать получения звания старлея.
Сообщается, что все лейтенанты, которые отучились в институте или военном училище, должны получать погоны старшего лейтенанта уже через два года. Также говорится и о том, что заработная плата лейтенанта практически не отличается от денежного довольствия старшего лейтенанта. Но, как отмечают в Минобороны, молодые офицеры считают звание старлея более почетным.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, искусственное разделение званий не показало никакой пользы, а уравнивание молодых офицеров в сроках службы до следующих званий должно положительно повлиять на обстановку в коллективах.
Шурыгин отметил, что молодые офицеры уже знают службу и на них можно положиться, а три звезды на погонах — это просто приятно. К старшим лейтенантам относятся уже не как к "зеленым салагам, а как к офицерам, хлебнувшим службы".
Фото: Pravda.Ru
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