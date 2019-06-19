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Источник Правда.Ру

Минобороны планирует упростить получение звания "старший лейтенант"

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам официального представителя российского Министерства обороны, необходимо прекратить дискриминировать выпускников гражданских высших учебных заведений, которым приходится три года ждать получения звания старлея.

Сообщается, что все лейтенанты, которые отучились в институте или военном училище, должны получать погоны старшего лейтенанта уже через два года. Также говорится и о том, что заработная плата лейтенанта практически не отличается от денежного довольствия старшего лейтенанта. Но, как отмечают в Минобороны, молодые офицеры считают звание старлея более почетным.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, искусственное разделение званий не показало никакой пользы, а уравнивание молодых офицеров в сроках службы до следующих званий должно положительно повлиять на обстановку в коллективах.

Шурыгин отметил, что молодые офицеры уже знают службу и на них можно положиться, а три звезды на погонах — это просто приятно. К старшим лейтенантам относятся уже не как к "зеленым салагам, а как к офицерам, хлебнувшим службы".

Фото: Pravda.Ru

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Темы звания армия россии новости армии военное училище военные новости старший лейтенант
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