Американский лидер Дональд Трамп поставил на должность исполняющего обязанности главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Отмечается, что такое решение было принято из-за возможности начала боевых действий между Ираном и Соединенными Штатами.
В своем Twitter Трамп пояснил, что исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан отказался продолжать исполнять свои обязанности из-за семьи, которой, по словам самого Шанахана, он хочет уделять побольше времени. Президент США поблагодарил бывшего и. о. главы Минобороны за хорошую службу, после чего сказал, что Эспер, по его мнению, справится с новыми задачами не хуже Шанахана и "проделает фантастическую работу".
Марк Эспер занимал должность министра американской армии с ноября 2017 года. До того дня он был сотрудником крупнейшего подрядчика Пентагона — корпорации Raytheon.
А Патрик Шанахан был назначен на должность исполняющего обязанности главы Министерства обороны США Дональдом Трампом после того, как между американским президентом и Джеймсом Мэттисом, ранее занимавшим этот пост, возникли разногласия. Напомним, что тогда между Трампом и Мэттисом возник спор из-за решения о выводе войск из Сирии.
Фото: Pravda.Ru
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