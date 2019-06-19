Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы минобороны США

Американский лидер Дональд Трамп поставил на должность исполняющего обязанности главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Отмечается, что такое решение было принято из-за возможности начала боевых действий между Ираном и Соединенными Штатами.

В своем Twitter Трамп пояснил, что исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан отказался продолжать исполнять свои обязанности из-за семьи, которой, по словам самого Шанахана, он хочет уделять побольше времени. Президент США поблагодарил бывшего и. о. главы Минобороны за хорошую службу, после чего сказал, что Эспер, по его мнению, справится с новыми задачами не хуже Шанахана и "проделает фантастическую работу".

Марк Эспер занимал должность министра американской армии с ноября 2017 года. До того дня он был сотрудником крупнейшего подрядчика Пентагона — корпорации Raytheon.

А Патрик Шанахан был назначен на должность исполняющего обязанности главы Министерства обороны США Дональдом Трампом после того, как между американским президентом и Джеймсом Мэттисом, ранее занимавшим этот пост, возникли разногласия. Напомним, что тогда между Трампом и Мэттисом возник спор из-за решения о выводе войск из Сирии.

Фото: Pravda.Ru

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