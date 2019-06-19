Силовики проводят обыск у россиян, которые подорезваются в финансировании ИГ*

Представитель СКР Светлана Петренко сообщила о том, что ведомство проводит обыски в домах граждан, подорезреваемых в финансировании терроризма. Совместно со Следственным комитетом в обысках принимают участие сотрудники МВД и ФСБ.



Уничтоженные в Дагестане бандиты были вербовщиками ИГ* — НАК / Новости от 12.01.2019 14:52

По словам Петренко, обыски проводятся в Московской и Астраханской области, Ставропольском и Красноярском краях, а также в Дагестане и Югре.

По данным следователей, российские граждане, которые находились с 2014 по 2017 год в Сирии и состояли в ИГ* могли создать на территории России сеть для финансирования терроризма. Деньги собирались с помощью банковских переводов, а затем направлялись в Сирию.

Следователи считают, что россияне могли собрать около 8 миллионов рублей.

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ эксперта о том, как работают вербовщики ИГ* в России.

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