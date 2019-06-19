Отдельный взвод туристических полицейских был создан при роте патрульно-постовой службы полиции Ялты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. Полицейские свободно разговаривают на английском языке и носят особый нарукавный знак.
Главная задача подразделения - патрулирование мест массового скопления людей. Кроме того, полицейские будут рассматривать обращения туристов и помогать им в решении возникших вопросов.
"Основным иностранным языком для сотрудников взвода является английский язык. Но полицейские продолжают повышать свой профессиональный уровень, занимаются изучением других иностранных языков, а также более детально изучают достопримечательности Крыма", - отмечают в полиции.
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