Американский военный беспилотный летательный аппарат действительно был сбит над Ормузским проливом. Эту информацию агентству Reuters подтвердил анонимный источник в Министерстве обороны США.
По его словам, принадлежащий ВМФ США беспилотник MQ-4C Triton был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Других подробностей инцидента не сообщается.
В свою очередь представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан опроверг информацию о сбитом БПЛА. "Сегодня в воздушном пространстве Ирана не было ни одного американского беспилотника", - приводит его слова агентство "РБК".
Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами назвал сбитый американский беспилотник свидетельством полной боевой готовности Ирана.
"Мы готовы к любым боевым действиям в случае агрессии против Ирана. Инцидент со сбитым американским беспилотником является доказательством этого", - цитирует его агентство ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иранские военные смогли осуществить незаметный перехват контроля над американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство Исламской республики.
Позднее взломанный БПЛА совершил жесткую посадку в пустыне недалеко от американской военной базы и был уничтожен другим американским беспилотником, чтобы исключить вероятность попадания техники в руки иранских военных.
Читайте также: Иранский генерал пригрозил "отправить на дно морское" корабли ВМС США
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".