Reuters сообщил о сбитом иранской ракетой военном беспилотнике США

Американский военный беспилотный летательный аппарат действительно был сбит над Ормузским проливом. Эту информацию агентству Reuters подтвердил анонимный источник в Министерстве обороны США.



В Иране сообщили о перехвате управления над американскими беспилотниками / Новости от 22.02.2019 17:31

По его словам, принадлежащий ВМФ США беспилотник MQ-4C Triton был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Других подробностей инцидента не сообщается.

В свою очередь представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан опроверг информацию о сбитом БПЛА. "Сегодня в воздушном пространстве Ирана не было ни одного американского беспилотника", - приводит его слова агентство "РБК".

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами назвал сбитый американский беспилотник свидетельством полной боевой готовности Ирана.

"Мы готовы к любым боевым действиям в случае агрессии против Ирана. Инцидент со сбитым американским беспилотником является доказательством этого", - цитирует его агентство ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иранские военные смогли осуществить незаметный перехват контроля над американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство Исламской республики.

Позднее взломанный БПЛА совершил жесткую посадку в пустыне недалеко от американской военной базы и был уничтожен другим американским беспилотником, чтобы исключить вероятность попадания техники в руки иранских военных.

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