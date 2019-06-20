По словам заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, российскому правительству очень жаль, что Соединенные Штаты Америки продолжают конфронтацию с Тегераном. По словам политика, США "показывают мускулы", отправляя на Ближний Восток дивизион зенитных ракетных комплексов Patriot. Кроме того, Вашингтон направил в регион беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты.
Также Рябков отметил, что иранское правительство неукоснительно продолжает выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, а американские власти оказывают прессинг на государство, не желая отходить от линии на нагнетание конфронтации.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Соединенных Штатов собирается увеличить количество военнослужащих и техники на Ближнем Востоке. В Вашингтоне заявили, что это является ответом на "иранскую угрозу". Также американское правительство заявляет, что Тегеран принимал непосредственное участие в атаке на танкеры в Оманском заливе.
После этого в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Вашингтона являются провокацией и нацелены на провоцирование вооруженного конфликта.
Однако глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не желает начинать войну с Ираном, однако будет продолжать защищать собственные интересы в регионе. Всего, как сообщили представители Минобороны США, на Ближний Восток планируют отправить около одной тысячи военнослужащих.
Фото: Pravda.Ru
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