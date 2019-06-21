Сотрудника ФСБ из Петербурга задержали за получение взятки в 10 млн рублей

Оперативного сотрудника ФСБ по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали за получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Его задержали при передаче денег, сейчас оперативник находится под домашним арестом.



Начальник отдела ФСБ попался на крупных взятках...

За обещанное вознаграждение подозреваемый обещал помочь в решении вопроса по делу, которым занимается экономическая полиция главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Некоторые источники утверждают, что изначально сотрудник ФСБ требовал 20 миллионов рублей.