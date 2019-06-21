Оперативного сотрудника ФСБ по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали за получение взятки в размере 10 миллионов рублей. Его задержали при передаче денег, сейчас оперативник находится под домашним арестом.
За обещанное вознаграждение подозреваемый обещал помочь в решении вопроса по делу, которым занимается экономическая полиция главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Некоторые источники утверждают, что изначально сотрудник ФСБ требовал 20 миллионов рублей.
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