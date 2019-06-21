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Источник Правда.Ру

Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии

Силовые структуры » Министерство обороны print

В Сенате Соединенных Штатов Америки рассмотрели вопрос о продаже оружия Саудовской Аравии. В итоге было решено запретить действующему американскому президенту Дональду Трампу заключать с ближневосточным государством какие-либо контракты в этой отрасли. Соответствующее заявление было опубликовано в американском издании Associated Press.

Отмечается, что такое решение сенаторами было принято из-за того, что правительство Саудовской Аравии имеет непосредственное отношение к убийству оппозиционного корреспондента Джамаля Хашкуджи. Напомним, что мужчина был убит в октябре прошлого года. Помимо этого, в Сенате США заявили, что Саудовская Аравия занимается организацией ударов по гражданским лицам, находящимся на территории Йемена.

Ранее президент Соединенных Штатов планировал заключить с властями Саудовской Аравии договор на поставку вооружений. Сообщалось, что общая стоимость предполагаемого контракта должна была достигать отметки в восемь миллиардов долларов. За эту сумму предполагалась продажа высокоточных боеприпасов и различного оборудования для самолетов.

В мае этого года говорилось о том, что администрация американского лидера планирует обойти блокировки Конгресса и продать оружие Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Фото: Pravda.Ru

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