В Сенате Соединенных Штатов Америки рассмотрели вопрос о продаже оружия Саудовской Аравии. В итоге было решено запретить действующему американскому президенту Дональду Трампу заключать с ближневосточным государством какие-либо контракты в этой отрасли. Соответствующее заявление было опубликовано в американском издании Associated Press.
Отмечается, что такое решение сенаторами было принято из-за того, что правительство Саудовской Аравии имеет непосредственное отношение к убийству оппозиционного корреспондента Джамаля Хашкуджи. Напомним, что мужчина был убит в октябре прошлого года. Помимо этого, в Сенате США заявили, что Саудовская Аравия занимается организацией ударов по гражданским лицам, находящимся на территории Йемена.
Ранее президент Соединенных Штатов планировал заключить с властями Саудовской Аравии договор на поставку вооружений. Сообщалось, что общая стоимость предполагаемого контракта должна была достигать отметки в восемь миллиардов долларов. За эту сумму предполагалась продажа высокоточных боеприпасов и различного оборудования для самолетов.
В мае этого года говорилось о том, что администрация американского лидера планирует обойти блокировки Конгресса и продать оружие Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Пентагон выявил критические дефекты F-35
Пентагон забраковал несколько тысяч военных
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.