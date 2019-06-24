США начали продавать Европе больше оружия из-за российской угрозы

Вашингтон начал продавать значительно больше оружия странам Европы из-за российской и иранской угрозы. Об этом рассказали представители корпораций, производящих оружие.

Судя по предоставленной информации, на данный момент европейские государства заказывают намного больше истребителей и систем противовоздушной обороны. Отмечается, что это происходит из-за конфликта Соединенных Штатов Америки с Ираном и Россией.

Представитель компании Lockheed Martin сказал о том, что еще два года назад не наблюдалось такого количества заказов, и Европа является основным покупателем американских вооружений.

Напомним, что 21 июня в Сенате США был рассмотрен вопрос о продаже оружия Саудовской Аравии. Сенаторы проголосовали за то, чтобы действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не заключал с ближневосточным государством никаких сделок в данной отрасти. Однако президент США может обойти решение Сената, если воспользуется правом вето.

Фото: Pravda.Ru

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