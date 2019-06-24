Вашингтон начал продавать значительно больше оружия странам Европы из-за российской и иранской угрозы. Об этом рассказали представители корпораций, производящих оружие.
Судя по предоставленной информации, на данный момент европейские государства заказывают намного больше истребителей и систем противовоздушной обороны. Отмечается, что это происходит из-за конфликта Соединенных Штатов Америки с Ираном и Россией.
Представитель компании Lockheed Martin сказал о том, что еще два года назад не наблюдалось такого количества заказов, и Европа является основным покупателем американских вооружений.
Напомним, что 21 июня в Сенате США был рассмотрен вопрос о продаже оружия Саудовской Аравии. Сенаторы проголосовали за то, чтобы действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не заключал с ближневосточным государством никаких сделок в данной отрасти. Однако президент США может обойти решение Сената, если воспользуется правом вето.
Фото: Pravda.Ru
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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