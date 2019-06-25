Индия и Турция подтвердили покупку ракетных комплексов С-400

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Вооруженные сил Турции начнут принимать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" уже в июле этого года. Соответствующую информацию распространило информационное агентство Anadolu.

Эрдоган напомнил, что сделка с Россией по покупке ракетных систем С-400 является суверенным правом Турции, поэтому власти страны не собираются отменять контракт с Москвой.

Кроме того, представители правительства Индии рассказали о планах "четко объяснить" Госсекретарю Соединенных Штатов Америки Майку Помпео, что страна отказываться от покупки у Российской Федерации ракетных комплексов не намерена.

Ранее сообщалось о том, что из-за сделки России с Турцией США перестали поставлять в турецкую армии истребители пятого поколения F-35. Кроме того, администрация американского президента собирается ввести дополнительные санкции против Анкары.

После этого Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтону сулит судебное разбирательство, если Турция не получит боевые самолеты. Также он подчеркнул, что вопрос с покупкой у России ракетных систем С-400 можно считать закрытым.

Фото: Pravda.Ru

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