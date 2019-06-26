Транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил" прикрыли с воздуха от условного противника движение войск Центрального военного округа, поднятых по тревоге в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил ЦВО.
В практических действиях задействованы экипажи отдельного вертолетного полка ЦВО, дислоцированного под Новосибирском. Летчики выполнили поиск организованных засад условного противника на маршрутах колонн боевой техники, прикрыли с воздуха движение войск к местам погрузки на железнодорожный транспорт.
Соединения и воинские части 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.
В мероприятиях проверки принимают участие свыше десяти тысяч военнослужащих и около 2000 единиц вооружения и военной техники общевойскового объединения.
"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Фото: Pravda.Ru
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