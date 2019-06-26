Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, отработали вопросы охраны и обороны стратегических объектов, расположенных в Приволжско-Уральском регионе.
Отработка учебно-боевых задач осуществлялась в рамках проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации внезапной проверки боевой готовности войск (сил) ЦВО.
В ходе практических действий, сформированные в составе бригады подразделения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника, во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечили усиленную охрану Жигулевской ГЭС и международного аэропорта "Курумоч".
Также в рамках учения были отработаны вопросы поиска, блокирования и уничтожения условных диверсионных групп в зоне ответственности.
24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Сообщил представитель российского оборонного ведомства.
Фото: Pravda.Ru
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