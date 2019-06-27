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Источник Правда.Ру

В Колумбии неизвестные атаковали военную базу

Силовые структуры » Министерство обороны print

Одна из военных баз, расположенных на территории колумбийского департамента Араука, была атакована неизвестными. Данную информацию распространило известное колумбийское агентство Red+.

Сообщается, что из-за атаки ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Вооруженных сил Колумбии. Известно, что атакующая сторона использовала различные виды взрывчатых веществ, а всего было организовано две атаки.

Судя по предоставленным данным, представители колумбийского оборонного ведомства не знают, кто именно запустил по территории военной базы самодельные взрывные устройства. Отмечается, что второе нападение было организовано тогда, когда на базу подлетел вертолет, который должен был транспортировать раненых военнослужащих до госпиталя.

Однако военные Колумбии полагают, что за организацию атаки отвечают повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии.

Фото: Соцсети

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Темы война колумбия военная база армия колумбии войсковая часть военные новости атака на военную базу
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