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Источник Правда.Ру

В США посмеялись над постом о российском фрегате

Силовые структуры » Министерство обороны print

На официальной странице северного командования Вооруженных сил США в Twitter недавно появился пост о том, что американские военнослужащие следят за местоположением фрегата Военно-морских сил Российской Федерации "Адмирал Горшков". Отмечается, что наблюдают за кораблем как с моря, так и с воздуха.

Однако данное заявление только насмешило пользователей, которые начали писать под записью язвительные комментарии и смеяться.

"Русские идут с одной лодкой! Это конец", — написал один из комментаторов, смеясь над публикацией.

Скорее всего, ожидалось, что опубликованный твит покажет американцам военную мощь Соединенных Штатов, а также уверит их в том, что границы тщательно охраняются и никто не сможет к ним подойти. Но, как показала практика, у граждан США подобные заявления вызывают лишь смех.

Напомним, что ранее представители пресс-службы Северного флота РФ заявили, что на Кубу заходит отечественный фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр". Также говорилось о том, что поход группы российских судов начался еще в феврале этого года, после того, как отряд вышел из Североморска.

Фото: Pravda.Ru

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