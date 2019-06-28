Минобороны рассекретило документы о первых испытаниях АК-47

Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2019" представило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.



Эволюция Ак: первые автоматы Калашникова

По словам начальника управления, генерал-лейтенанта Николая Паршина, существенная часть рассекреченных документов - это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам испытаний и разработки автоматов. В переписке содержится отчет полигона о проведенных испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм.

Еще один документ содержит отчет об испытаниях автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, насколько популярен автомат Калашникова в мире. Недавно в Индии создали свою версию АК-47 и запустили в серийное производство.

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