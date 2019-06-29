Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обеспокоен приобретением Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
О своей обеспокоенности Трамп сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе переговоров на полях саммита G20 в Осаке, Япония.
Глава США предложил Анкаре сотрудничать по вопросам обороны с Вашингтоном, а не Москвой. Необходимо, указал Дональд Трамп Реджепу Тайипу Эрдогану, вместе укреплять НАТО.
Напомним, что Турция является одним из старейших членов Североатлантического альянса — вместе с Грецией она вступила в НАТО в 1952 году.
Отметим, что ранее на встрече с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что в поставках ЗРК С-400 не будет каких-либо отсрочек.
Накануне же Сенат Соединенных Штатов Америки запретил передачу Турции истребителей F-35 в том случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция планирует продолжать путь вступления в Евросоюз.
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