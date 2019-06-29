G20: Трамп предложил Эрдогану укреплять НАТО, а не покупать у РФ С-400

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обеспокоен приобретением Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.



Турция раздора: Эрдоган тормозит договоренности по Сирии / Новости от 18.12.2018 20:19

О своей обеспокоенности Трамп сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе переговоров на полях саммита G20 в Осаке, Япония.

Глава США предложил Анкаре сотрудничать по вопросам обороны с Вашингтоном, а не Москвой. Необходимо, указал Дональд Трамп Реджепу Тайипу Эрдогану, вместе укреплять НАТО.

Напомним, что Турция является одним из старейших членов Североатлантического альянса — вместе с Грецией она вступила в НАТО в 1952 году.

Отметим, что ранее на встрече с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что в поставках ЗРК С-400 не будет каких-либо отсрочек.

Накануне же Сенат Соединенных Штатов Америки запретил передачу Турции истребителей F-35 в том случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция планирует продолжать путь вступления в Евросоюз.

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