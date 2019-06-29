Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак

Украина в самое ближайшее время может направить своих военных в Ирак и на Средиземноморье.



Истребители НАТО на Украине испытали С-300 / Новости...

Об этом сообщает американское новостное издание Newsweek.

Тот факт, что постсоветская республика не является членом НАТО, этому не помешает, пишут авторы материала.

Заместитель главы Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает Newsweek, заявил, что ведомство уже якобы подготовило документы для отправки украинских специалистов в Ирак.

"Это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", — отметил Петренко.

Также замглавы Минобороны Украины заявил, что страна планирует присоединиться и к операции Североатлантического альянса в Средиземном море.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва готовится к войне с Россией за Прибалтику.

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