Украина в самое ближайшее время может направить своих военных в Ирак и на Средиземноморье.
Об этом сообщает американское новостное издание Newsweek.
Тот факт, что постсоветская республика не является членом НАТО, этому не помешает, пишут авторы материала.
Заместитель главы Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает Newsweek, заявил, что ведомство уже якобы подготовило документы для отправки украинских специалистов в Ирак.
"Это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", — отметил Петренко.
Также замглавы Минобороны Украины заявил, что страна планирует присоединиться и к операции Североатлантического альянса в Средиземном море.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва готовится к войне с Россией за Прибалтику.
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