В порт Одессы для совместных учений прибыл корабль ВМС США

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки прибыл сегодня в порт Одессы.



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Об этом сообщают средства массовой информации Украины.

Американский боевой корабль, сообщает издание "Думская", привез в постсоветскую республику пехотинцев, которые будут принимать участие в военных учениях Sea Breeze — 2019.

В скором времени, сообщают украинские СМИ, в порт Одессы прибудет еще один корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки — эсминец USS Carney.

Напомним, что совместные учения США и Украины стартуют 1 июля. Sea Breeze — 2019 пройдут на море, суше, в воздухе и под водой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина направит войска на помощь НАТО в Ираке.

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