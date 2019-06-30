Россия не планирует продавать новейшие разработки в области военной техники и вооружения зарубежным странам. Об этом заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Президент России Владимир Путин уже рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но в ближайшее время вряд ли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, зарубежные страны не обращаются к России с вопросом о покупке нового вооружения, поскольку понимают, что Москва не станет продавать свои разработки.
Чемезов добавил, что экспортные цены на российское оружие увеличились на 2-3% из-за того, что иностранные покупатели перешли с расчета в долларах на расчет в своих национальных валютах.
Напомним, ранее глава "Ростеха" заявил о начале производства новейшей зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", способной перехватывать баллистические ракеты.
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