Глава Ростеха: Россия не будет продавать свое новейшее вооружение

Россия не планирует продавать новейшие разработки в области военной техники и вооружения зарубежным странам. Об этом заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.



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"Президент России Владимир Путин уже рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но в ближайшее время вряд ли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, зарубежные страны не обращаются к России с вопросом о покупке нового вооружения, поскольку понимают, что Москва не станет продавать свои разработки.

Чемезов добавил, что экспортные цены на российское оружие увеличились на 2-3% из-за того, что иностранные покупатели перешли с расчета в долларах на расчет в своих национальных валютах.

Напомним, ранее глава "Ростеха" заявил о начале производства новейшей зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", способной перехватывать баллистические ракеты.