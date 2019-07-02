ВКС России испытали новую противоракету

В пресс-службе Министерства обороны России рассказали о том, что военные испытали новую ракету системы противоракетной обороны. Сообщается, что испытания проводили на полигоне Сары-Шаган, который расположен на территории Казахстана.

Представители российского оборонного ведомства заявили, что новая противоракета ликвидировала условную цель с заданной точностью, подтвердив заложенные характеристики. Запуск ракеты осуществляли из шахтной установки, являющейся частью комплекса А-135. Как пояснили в Минобороны РФ, модернизацию данного комплекса планируется завершить уже к началу следующего года.

В начале июня сообщалось об успешном тестовом запуске данной ракеты. Отмечается, что летно-конструкторские испытания можно считать завершенными тогда, когда новую ракету удастся запустить десять раз, и только после этого она может встать на вооружение российской армии.

Фото: Pravda.Ru

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