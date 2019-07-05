Правительство проиндексирует денежное довольствие военных и некоторых силовых структур с 1 октября текущего года. В кабмине пояснили, что решение о повышении зарплат связано с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года.
В соответствии с указом, повышение зарплат коснется сотрудников таможни, лиц руководящего состава федеральной фельдъегерской связи, федеральной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, органов внутренних дел, а также военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву и контракту.
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