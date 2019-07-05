Правительство повысило оклады военных и силовиков

Правительство проиндексирует денежное довольствие военных и некоторых силовых структур с 1 октября текущего года. В кабмине пояснили, что решение о повышении зарплат связано с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года.



Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний / Новости от 20.06.2019 14:37

В соответствии с указом, повышение зарплат коснется сотрудников таможни, лиц руководящего состава федеральной фельдъегерской связи, федеральной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, органов внутренних дел, а также военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву и контракту.