Эксперт из США: ремонт РФ "Адмирала Кузнецова" - огромная услуга НАТО

Российской Федерации стоит заняться не ремонтом своего единственного авианосца "Адмирал Кузнецов", а созданием атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень".

Об этом в своей статье заявил эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс.

Или же, например, пишет американский специалист, России стоит заняться постройкой малых ракетных катеров.

По мнению Ричарда Мосса, ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" обусловлен не текущими нуждами Вооруженных сил Российской Федерации, а лишь вопросом национального престижа.

Российский авианосец, пишет эксперт Военно-морского института США, никогда не был "надежной платформой". К тому же, указывает Мосс, из-за крайне неэффективного использования авианосца России приходится прибегать к устранению его многочисленных проблем- с двигателем, корпусом или же, например, аэрофинишером.

Российская Федерация, пишет американский специалист, окажет Североатлантическому Альянсу и Соединенным Штатам Америки "огромную услугу", если все же решить потратить деньги, время и труд людей на ремонт авианосца, который представляет собой "обременение эпохи холодной войны".

Напомним, что в октябре минувшего года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, где ремонтировался единственный российский авианосец, утонул плавучий док ПД-50. Башенные краны, установленные на нем, упали. Один из них проломил палубу "Адмирала Кузнецова".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прекращение действия ДРСМД, возможно, вынудит НАТО развернуть новые силы ПРО в Восточной Европе.

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