Несмотря на то, что китайские власти выступают против такого решения, Соединенные Штаты Америки предлагают Тайваню приобрести оружие на общую сумму в 2,2 млрд долларов. С таким предложением выступили представители Государственного департамента США.
Отмечается, что речь идет о 108 американских танках "Абрамс" и о 250 ракетах класса "земля-воздух". Предполагается, что новые бронемашины позволят Тайваню обновить свой устаревающий парк танков.
Также стоит отметить, что вопрос о продаже должен быть рассмотрен в Конгрессе Соединенных Штатов, поэтому вполне возможно, что продажа вооружений не состоится.
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что крайне негативно относятся к продаже военной техники и различного оружия Тайваню, поскольку Пекин считает территорию государства своей.
Однако в Госдепе США отметили, что новое оружие поможет тайваньской стороне "укрепить границы, а также противостоять нынешним и будущим региональным угрозам". Кроме того, предлагаемая сделка укрепит отношения между Тайбэем и Вашингтоном.
Фото: Pravda.Ru
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