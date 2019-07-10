В украинскую армию поставляли бракованные бронежилеты

Представители Государственного бюро расследований Украины заподозрили некоторых чиновников в том, что они закупали для Вооруженных сил государства бракованные бронежилеты. Доказательством в ведомстве называют полученные записи переговоров между чиновниками Министерства обороны.

Сообщается, что все участники переговоров были прекрасно осведомлены о том, что снаряжение бракованное, однако все равно приняли бронежилеты у производителя. В украинском ведомстве подчеркнули, что закупленное снаряжение легко простреливается и никак не защищает военнослужащего.

На полученной записи слышно, как чиновники обсуждают проверку закупаемых бронежилетов, в ходе которой снаряжения осматривать никто не будет. Также в разговоре участвовала технолог, которая объясняла представителям власти, что продукция совершенно не соответствует установленным стандартам.

Кроме того, было установлено, что закупались бронежилеты по завышенной стоимости. Судя по предоставленным данным, ущерб государственному бюджету Украины составил порядка ста миллионов гривен — это около четырех миллионов долларов.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Как Россия будет защищать Крым от Украины?

Украина выводит военный флот в Азовское море