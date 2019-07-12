В турецких средствах массовой информации появились данные о том, что Анкара собирается установить первые полученные от Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на границе с Сирией.
Судя по предоставленной информации, правительство Турции тщательно изучило местность и обстановку, после чего было принято решение разместить ракетные системы в районе Биреджик, рядом с городом Шанлыурфа. В опубликованных материалах сказано, что данная территория — это почти середина 911-километровой границы между Сирией и Турцией. На южном направлении от Биреджика расположена сирийская провинция Алеппо.
Также стало известно, что вторая батарея будет расположена либо в области Мерсин, либо в районе Хатай, который так же находится на границе государств.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация передала Вооруженным силам Турции первые части зенитно-ракетных комплексов С-400. Отмечается, что российские специалисты самолетами доставили их в Анкару и Малатью.
Фото: Pravda.Ru
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