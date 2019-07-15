Итальянские и британские военные с 15 по 19 июля будут проводить совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации и Белоруссии. Сообщается, что миссия будет проходить в рамках действующего Договора по открытому небу (ДОН).
Глава центра по уменьшению ядерной опасности в России Сергей Рыжков отметил, что специалисты РФ тоже будут присутствовать на борту. Им предстоит следить за соблюдением пунктов Договора и за применением используемого для сбора данных оборудования.
Отмечается, что для наблюдательного полета будет использоваться самолет АН-30, а вылет организуют с аэродрома Кубинка. Рыжков пояснил, что АН-30 является самолетом, который не предназначен для несения и применения какого-либо оружия. Говорится и о том, что все оборудование, установленное на самолете, прошло международное освидетельствование, участие в котором принимали специалисты из Российской Федерации.
Судя по предоставленной информации, в это же время российские военные будут проводить наблюдательный полет над Италией, используя самолет Ан-30Б.
Фото: Pravda.Ru
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