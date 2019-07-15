По словам сенатора Константина Косачева, вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком. Такое заявление Косачев опубликовал на своей личной странице в социальной сети Facebook.
Ранее сообщалось, что руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини выразила обеспокоенность тем фактом, что уже второго августа будет завершен срок действия ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). По этой причине политик призвала Российскую Федерацию начать выполнять правила, прописанные в Договоре, без промедления.
После этого сенатор решил прокомментировать данные слова, напомнив Могерини, что это Соединенные Штаты Америки еще в феврале приняли решение в одностороннем порядке приостановить соблюдение правил ДРСМД, а не Российская Федерация.
Как считает Косачев, Брюсселю просто удобнее обращаться в российскому правительству, хотя дело вовсе не в Москве. Сложившуюся обстановку сенатор сравнил с ситуацией в Донбассе — Евросоюз, желая остановить войну в Донбассе, предпочитает вводить санкции против России, хотя остановить вооруженный конфликт можно всего одним телефонным звонком в Киев.
Именно такой звонок, по мнению Косачева, сможет убедить украинские власти перейти к диалогу с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Фото: Pravda.Ru
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