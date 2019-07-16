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Источник Правда.Ру

В США рассказали о главной ''уязвимости'' ЗРК С-400

Силовые структуры » Министерство обороны print

Представители частной разведывательно-аналитической компании Stratfor рассказали о том, что зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" российского производства бессильны перед массированной атакой врага.

В предоставленном отчете сказано, что российский ЗРК С-400 не может эффективно работать без поддержки со стороны других комплексов противовоздушной обороны. При этом, как подчеркнули авторы материала, на территории Ближнего Востока развернуты исключительно батареи зенитных ракетных комплексов, а не батальоны. Помимо этого, в докладе сказано, что С-400 "Триумф" не может противодействовать крылатым ракетам, которые летят на малой высоте в условиях горного рельефа.

Также в аналитической компании отметили, что максимально эффективно российский ЗРК может работать исключительно под управлением компетентных военных операторов, у которых имеется специальное оборудование.

В июле этого года представитель Бирмингемского института рассказал о том, почему С-400 "Триумф" пользуется популярностью на международном рынке. По словам Ричарда Коннолли, Российская Федерация традиционно отстает от Запада в самолетостроении, однако значительно превосходит его в ракетостроении.

Фото: Pravda.Ru

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