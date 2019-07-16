Российским военным запретят рассказывать о службе в интернете и СМИ

Министерство обороны РФ завершило подготовку проекта, который обновит дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Проект был подготовлен на основании указа президента России Владимира Путина.

После внесения поправок в дисциплинарный устав, российским военнослужащим будет запрещено рассказывать о своей принадлежности ВС РФ в средствах массовой информации, а также в интернете. Военным запретят хранить любые медиафайлы со службы, будь то фото, видео или аудиоматериалы.