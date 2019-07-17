Российским рядовым и сержантам увеличат зарплаты с 1 сентября

Рядовые и сержанты, которые служат в Вооруженных силах России по контракту, с 1 сентября получат существенную прибавку к зарплате. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на закрытой части совещания.

По словам Шойгу, повышение социальной защиты рядового и сержантского составов одобрил президент Российской Федерации Владимир Путин. Увеличение затронет все рядовые и сержантские тарифные разряды с 1 по 4.

Также с 1 октября повысится размер компенсаций за снятие жилых помещений для рядовых и сержантов, которые служат по контракту. Размер компенсаций на жилье рядовых и сержантов приравняют к компенсациям для прапорщиков и офицеров.

Минобороны планирует расширить список людей, которые могут выбирать между срочной службой и службой по контракту. Таким образом будет повышаеться привлекательность службы по контракту.