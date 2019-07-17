США выразили обеспокоенность нестратегическим ядерным оружием РФ

Соединенные Штаты Америки обеспокоены нестратегическим ядерным оружием Российской Федерации.

Об этом Госдепартамент США сообщил по окончанию переговоров с представителями РФ в Женеве, Швейцария.

Вашингтон также обеспокоен "отсутствием прозрачности" со стороны Москвы в вопросе выполнения существующих договоренностей.

Как сообщает Госдепартамент США, американская делегация в Женеве якобы "ясно дала понять", что эффективный контроль над вооружениями возможен лишь при полном и безоговорочном соблюдении договором обеими сторонами.

Российская Федерация же, отмечают в Соединенных Штатах Америки, не только разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие, но и не соблюдает прозрачность в отношении действующих обязательств.

Отметим, что делегацию из США в Женеве возглавлял первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Во главе делегации РФ в Швейцарию прибыл заместитель главы МИД страны Сергей Рябков.

Напомним, что под тактическим, или, как его еще часто называют, нестратегическим ядерном оружии принято понимать боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника.

Несмотря на то, что тротиловый эквивалент тактических боевых снарядов меньше, чем в стратегическом ядерном оружии, однозначного определения тактического боевого вооружения не существует. Тактическое оружие может быть представлено как, например, авиационными бомбами или же артиллерийскими снарядами, так и минами, глубинными бомбами или же торпедами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европейский союз призывает Российскую Федерацию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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