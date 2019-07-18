Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу о праве силовиков пресекать незаконный полет беспилотников. Глава комитета Василий Пискарев сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект 23 июля.
В законопроекте утверждается, что сотрудники полиции, Росгвардии и других спецслужб могут применять спецсредства для пресечения незаконных полетов беспилотников. Также силовики могут использовать техническое оснащение для выявления внешнего пилота и вынесения ему предупреждения об изменении траектории полета.
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