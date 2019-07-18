Глава иранского Министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерную сделку можно сохранить, однако для этого Евросоюзу необходимо выполнить собственные обязательства, касающиеся стабилизации экономических отношений между Ираном и другими государствами.
По словам политика, иранской стороне нужно продавать свою нефть. Джавад Зариф отметил, что сейчас Иран сотрудничает с Российской Федерацией и КНР, но "этого недостаточно".
Также глава МИД Ирана пояснил, что иранские власти не желают выходить из ядерной сделки, однако степень соблюдения ее правил зависит от того, как будут действовать партнеры.
Подчеркивается, что у Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе есть механизмы, которые помогут разрешить сложившуюся спорную ситуацию, и сейчас ими уже начали пользоваться.
Ранее иранское правительство заявило, что Тегеран не прекратит продавать нефть странам-партнерам "при любых обстоятельствах".
Фото: Pravda.Ru
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