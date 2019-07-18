В Иране рассказали, как сохранить ядерную сделку

Глава иранского Министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерную сделку можно сохранить, однако для этого Евросоюзу необходимо выполнить собственные обязательства, касающиеся стабилизации экономических отношений между Ираном и другими государствами.

По словам политика, иранской стороне нужно продавать свою нефть. Джавад Зариф отметил, что сейчас Иран сотрудничает с Российской Федерацией и КНР, но "этого недостаточно".

Также глава МИД Ирана пояснил, что иранские власти не желают выходить из ядерной сделки, однако степень соблюдения ее правил зависит от того, как будут действовать партнеры.

Подчеркивается, что у Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе есть механизмы, которые помогут разрешить сложившуюся спорную ситуацию, и сейчас ими уже начали пользоваться.

Ранее иранское правительство заявило, что Тегеран не прекратит продавать нефть странам-партнерам "при любых обстоятельствах".

Фото: Pravda.Ru

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