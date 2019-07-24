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Источник Правда.Ру

КНР увеличит военные расходы

Силовые структуры » Министерство обороны print

Госсовет КНР опубликовал документ, из которого следует, что Китай будет постепенно увеличивать военные расходы. Отмечается, что увеличение расходов необходимо для обеспечения защиты суверенитета государства и безопасности.

Также правительство КНР отмечает, что расходы на военные нужды обязательно должными быть "прозрачными и целесообразными". Как сообщают официальные источники, за этот год Пекин собирается увеличить количество денежных средств, выделяемых на нужды армии, до 177,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что сейчас китайская армия насчитывает порядка 2 миллионов военнослужащих.

Помимо этого, власти Китая обеспокоены военной политикой Соединенных Штатов Америки. По словам официальных представителей КНР, курс, выбранный Вашингтоном, угрожает мировой стратегической стабильности и региональной безопасности.

Фото: Pravda.Ru

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