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Источник Правда.Ру

США просят Турцию не вводить в строй С-400

Силовые структуры » Министерство обороны print

Как сообщают американские средства массовой информации, сенатор Линдси Грэм обратился к главе турецкого Министерства обороны Мевлюту Чавушоглу с просьбой не вводить в строй зенитные ракетные комплексы российского производства С-400 "Триумф". Отмечается, что с таким заявлением сенатор выступил по просьбе действующего американского президента Дональда Трампа.

Грэм подчеркнул, что в случае, если Анкара откажется от эксплуатации ЗРК С-400, Вашингтон не станет вводить против турецкого правительства санкции. По словам американского сенатора, Турция должна "оставить С-400", после чего страны могут начать переговоры о соглашении о свободной торговле.

Напомним, что конфликт между Соединенными Штатами и Турцией начался после того, как в Анкаре приняли решение купить у Российской Федерации зенитно-ракетные комплексы С-400. По словам представителей Вашингтона, нельзя допустить совместного использования американских истребителей пятого поколения F-35 и российских ракетных систем.

После этого США пригрозили Турции санкциями и призвали отказаться от сделки с Москвой, однако турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с покупкой С-400 можно считать закрытым, а Анкара "не пойдет на поводу у Вашингтона".

Фото: Pravda.Ru

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