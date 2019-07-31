Объединенный комитет начальников штабов сообщил о запуске множества "неизвестных ракет" в Северной Корее. Пуск произошел в провинции Хамген-Намдо. По оценке южнокорейских военных экспертов, в КНДР были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров.
Ранее Северная Корея уже осуществляла запуск баллистических ракет. Это происходило 25 июля в окрестностях города Вонсон. Две баллистические ракеты пролетели около 430 километров и упали в море, не долетев до до исключительной экономической зоны Японии.
После запуска власти Северной Кореи пояснили, что "демонстрировали свою силу" и предупреждали Сеул о развертывании ультрасовременного наступательного вооружения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что военные эксперты заметили схожесть ракет Северной Кореи с "Искандерами". Северокорейский ракеты малой дальности являются новым типом баллистических ракет, которые по своим техническим характеристикам похожи на российские комплексы "Искандер". К такому выводу пришли в Министерстве обороны Южной Кореи, уточняет агентство Yonhap.
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